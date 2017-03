Amazon Prime Video: Die Highlights im April

Amazon Prime Video hat die Highlights für den April bekanntgegeben.

LAPD-Detektiv „Bosch“ (Foto 1) kehrt im Amazon Original mit der 3. Staffel zurück, Homeland (Foto 2) hält mit der fünften Staffel Einzug – und für Freunde von historischen Drama-Serien startet „Taboo“ mit Tom Hardy und Franka Potente – mit diesen Serien bereichert Amazon Prime Video sein Line-up.

Zudem könnt Ihr Euch über eine exklusive Sammlung von elf Filmen des Klassikers „Godzilla“ von 1954 bis 2004 freuen, inklusive des Originalfilms. Auch der Neuzugang „Captain Fantastic – Einmal in die Wildnis und zurück“ mit Viggo Mortensen ist ein sehr empfehlenswerter Film.

Hinzukommen als Highlights zum Kaufen und Leihen „Willkommen bei den Hartmanns“, der Animationsfilm „Vaiana – Das Paradies“ und die Staffel 5 von „Prison Break“. Hier die Übersicht:

Neue Filme:

Captain Fantastic – Einmal Wildnis und zurück

ab 17.04.

Die Unfassbaren 2 – Now You See Me

ab 25.04.

Whiskey Tango Foxtrot

ab 13.04.

Bastille Day

ab 27.04.

Sing Street

ab 01.04.

Die Godzilla–Sammlung – 11 Filme

ab 27.04.

Warrior

ab 13.04.

Der Mandant

ab 05.04.

Neue Serien & Staffeln:

Bosch – Staffel 3

ab 21.04.

Taboo – Staffel 1

ab 31.03.

Homeland – Staffel 5

ab 03.04.

Downtown Abbey – Staffel 6

ab 16.04.

Neue Titel zum Kaufen und Leihen:

Rogue One: A Star Wars Story

zum Kaufen ab 21.04

zum Leihen ab 04.05.

Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind

bereits verfügbar

zum Leihen ab 06.04.

Willkommen bei den Hartmanns

zum Kaufen ab 04.04.

zum Leihen ab 06.04.

Arrival

zum Kaufen und Leihen ab 24.03.

Vaiana – Das Paradies hat einen Haken

zum Kaufen und Leihen ab 20.04

Assassin’s Creed

zum Kaufen ab 27.04.

zum Leihen ab 11.05.

Vampire Diaries – Staffel 8

zum Kaufen ab 06.04.

Prison Break – Staffel 5

zum Kaufen ab 09.04.

Sing

zum Kaufen und Leihen ab 06.04.

Sully

zum Kaufen ab 27.04.

zum Leihen ab 11.05.

Allied: Vertraute Fremde

zum Kaufen ab 27.04.

zum Leihen ab 18.05.