Amazon holt Alexa in iOS App, Start in den USA

Die Amazon Sprachassistentin Alexa kann in den USA auch fürs Shoppen benutzt werden.

Bislang war Alexa exklusiv für Amazons Echo-Lautsprecher verfügbar. Jetzt hat sich dies geändert – denn die Shopping-App des Unternehmens für iOS kann, vorerst nur in den Staaten, mithilfe von Alexa gesteuert werden.

Das hat Amazon mit einer großen Sonderseite bekanntgegeben. Damit US-User mit iPhones Alexa in der App verwenden können, müssen sie sich nur die aktuellste Version des Programms herunterladen. Ein Echo-Update ist nicht nötig.

In der neuen Version findet sich neben dem Suchfeld ein kleines Mikro-Icon. Wird dieses angetippt, ist Alexa bereit: „Such nach…“, „Spiel …. ab“, „Was ist….?“ – all diese Befehle und viele mehr sind möglich.

Unklar, ob und wann das Feature nach Deutschland kommt

Alexa ist beim Shoppen also mehr als nur eine Sprachsteuerung, sie kann auch anderweitig Fragen beantworten. Das Feature ist in den USA bislang exklusiv für iOS verfügbar. Wann eine Expansion der Funktion in andere Länder ansteht, wurde nicht angedeutet.