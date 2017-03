Aktuelle Kinofilme auf iTunes für 30 Dollar pro Streifen?

Neue Details zu Preisverhandlungen beim Online-Verleih laufender Filme sind bekannt geworden.

In Bezug auf neue Regelungen in Sachen Online-Filmverleih fällt auch immer wieder der Name Apple. Um die Film-Box Apple TV und iTunes attraktiver zu machen, ist schon lange ein breiteres Inhalts-Angebot, vor allem neuer Filme, im Gespräch. Apple soll sogar mit Filmstudios verhandeln.

Ein Bericht von Variety scheint nun neue Details zu ähnlichen Verhandlungen zu nennen. Demnach stehen sechs der sieben größten Hollywood-Studies in intensiven Gesprächen mit Online-Filmvertreibern, um Filme „wenige Wochen“ nach dem Kinostart bereitzustellen.

Dies wäre natürlich teurer als bei Filmen, die schon auf DVD erschienen sind. Variety berichtet weiter, dass bis vor kurzem ein Preis von 50 US-Dollar pro Film als Forderung der Studios im Raum stand. Dieser sei nun erstmalig deutlich gesunken, auf 30 US-Dollar pro ausgeliehenen Film – ab dem 17. Tag nach Kino-Start.

Disney stellt sich gegen frühen Film-Verleih

Allerdings ist dies noch lange keine beschlossene Sache. Nicht nur ist es schwierig, eine Regelung mit den großen Kino-Ketten, zunächst nur in den USA, zu finden. Auch stellt sich Disney wohl quer.

Das berühmte Filmstudio will seine Streifen nicht so früh für den Privatgebrauch freigeben. Die Verantwortlichen begründen dies damit, dass die Filme vor allem für die große Leinwand gemacht seien und nicht für kleinere Fernseher. Ein Ende der Diskussionen scheint also noch nicht in Sicht zu sein.