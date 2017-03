Ab sofort: Messenger Telegram startet Sprachanrufe

Telegram erlaubt ab sofort das Telefonieren aus der App heraus.

Der Messenger hat per Update sowohl auf iOS als auch auf Android die Sprachanrufe eingeführt. Es handelt sich um ein optionales Feature, das Ihr bei Nichtgefallen deaktivieren könnt. Dann entfällt der Anrufe-Reiter innerhalb der App.

Falls Ihr das Feature nutzen wollt, bestimmt Ihr anhand der Einstellungen wer Euch erreichen kann – wahlweise alle Telegram-User (eher nicht empfehlenswert) oder etwa nur die eigenen Telefonkontakte oder eine ausgewählte Gruppe aus Euren Kontakten.

Ihr startet den jeweiligen Anruf über das Profil des Users, den Ihr erreichen wollt. Oder Ihr wählt den Kontakt aus dem Anrufe-Reiter, der dann auch Anruflisten zeigt.

Sicherheitscode mit Emojis

Thema Sicherheit: Anrufe aus Telegram heraus sind Ende-zu-Ende verschlüsselt. Dies läuft über einen Code mit vier Emojis. In den Einstellungen könnt Ihr zudem die Sprachqualität drosseln, um Daten zu sparen. Alle Anrufe sind gratis.

Ebenfalls neu: Ihr entscheidet nun, in welcher Qualität Ihr Videos an Euren Gegenüber verschickt. Damit könnt Ihr Euer Datenvolumen in Schach halten. Alle Details gibt es hier im Telegram-Hausblog.

Telegram Messenger Soziale Netze universal (3270) 62 MB Gratis