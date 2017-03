Ab 16:01 Uhr: iPhone 7 in rot und neues iPad im Apple Online Store

Um 16:01 Uhr können das iPhone 7 und 7 Plus in rot und das neue iPad bestellt werden.

Seit einigen Stunden ist der Apple Online Store nicht zu erreichen. Der Grund ist klar: Apple wird, wie offiziell angekündigt, um 16:01 mit dem Verkauf des neuen iPhone 7 (Plus) in rot und der neuen iPads beginnen.

Unter diesen Links könnt Ihr ab 16.01 Uhr hier die einzelnen Produkte bestellen:

iPhone 7 rot ab 16.01 Uhr: hier kaufen

neues iPad ab 16.01 Uhr: hier kaufen

Die Preise der Geräte stehen auch schon fest: Das iPhone 7 in rot ist ab 869 Euro, das iPhone 7 Plus in rot ab 1009 Euro zu haben.

Das neue iPad ist das günstigste iPad, das es je gab

Das neue iPad gibt es ab 399 Euro (32 GB, WiFi) zu kaufen. Es ist damit Apples aktuellstes Einsteigermodell – und das günstigste iPad, das Apple jemals angeboten hat.

Außerdem steht das iPad mini 4 jetzt nur noch mit 128 GB Speicher zur Auswahl – für 479 Euro, deutlich günstiger als bisher.