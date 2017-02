YouTube startet neues Livestream Feature fürs iPhone

YouTube hat neue Livestream-Features für mobile iPhone-Nutzer veröffentlicht.

Streamer müssen dazu keine Extra-App auf ihr Smartphone herunterladen. Die benötigte Funktionalität ist in die Standard-YouTube-App integriert. Streams werden auch wie normale Videos behandelt. Um alle Nutzer möglichst glücklich zu machen, wurde eng mit bekannten Stars zusammengearbeitet.

YouTube nun auch mit Mobile-Livestreams

Mit der Funktion „Super Chat“ können Fans auch Spenden an die Streamer senden. Zum Start kommen jedoch nur User mit mehr als 10.000 Abonnenten in den Genuss des Features. YouTube kündigte jedoch an, es „bald“ auch für alle anderen Nutzerfreizuschalten. Alle Details findet Ihr hier im YouTube-Blog.