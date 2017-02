WhatsApp Status jetzt für alle User in Deutschland freigeschaltet

In WhatsApp ist es ab sofort möglich, Status Updates zu erstellen, die nach 24 Stunden automatisch verschwinden.

Update: Der weltweite Rollout hatte gestern begonnen. Nun ist WhatsApp Status für alle User in Deutschland freigeschaltet. Ihr findet die Option unten in der Leiste links. Ein App-Update ist nicht nötig (danke an alle Tippgeber).

So berichtete iTopnews gestern:

Die Updates, zuletzt in der Beta-Version getestet, können auch Fotos, Videos oder animierte GIFs enthalten und sind wie alle Nachrichten bei WhatsApp auch Ende-zu-Ende verschlüsselt.

Die neuen Status Updates sind nur von Euren Freunden sichtbar. In den Einstellungen könnt Ihr diktieren, wer Eure Updates sehen soll und wer nicht. Damit werden die alten Status Updates ersetzt, die bereits vor 8 Jahren eingeführt wurden.

Neue Status Updates in Konkurrenz zu Snapchat

Mit den Status Updates, die nach 24 Stunden automatisch verschwinden und von all Euren Freunden gesehen werden können, geht WhatsApp indirekt in Konkurrenz zu Snapchat Stories oder Instagram Stories. Diese Dienste sind ja ebenfalls mit automatisch verschwindenden Nachrichten berühmt geworden.