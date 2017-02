WhatsApp: Heutiges Update bringt willkommene Neuerung

Das Update von WhatsApp mit der Versionsnummer 2.17.3 bringt eine willkommene Neuerung mit sich.

Während in der Beschreibung nur von „Bugfixes“ die Rede ist, erleichtert uns das neue Update von WhatsApp tatsächlich die Organisation unserer Fotos. Bilder, die Ihr im Chat erhaltet, werden nun nämlich nicht mehr einfach so in Euren Aufnahmen gesichert, sondern erhalten nun einen eigenen Ordner.

Das sollte wesentlich mehr Ordnung in Eure Fotosammlung bringen. Außerdem kommen beim Blättern in Euren Fotos nun keine peinlichen Bilder mehr, die Ihr von Euren Freunden geschickt bekommen habt.

So deaktiviert Ihr das automatische Speichern der Bilder

Wenn Ihr generell nicht wollt, dass jedes Bild aus WhatsApp auf Eurem iPhone gespeichert wird, geht Ihr so vor:

Öffnet WhatsApp

Wechselt in der App zum Reiter „Einstellungen“

Tippt auf den Punkt „Daten- und Speichernutzung“

Hier könnt Ihr den automatischen Download aller Bilder, Videos und Dokumente ausschalten