WhatsApp arbeitet an neuer Business-Version

WhatsApp wird in Zukunft mit einer speziellen Version in den Business-Sektor einsteigen.

Erst der neue, umstrittene Status und jetzt die nächste große Nachricht: WhatsApp entwickelt derzeit eine App speziell für Business-Kunden. Das bestätigte Co-Gründer Brian Acton gegenüber der Hindustan Times.

Die neue App-Version soll zunächst in Indien starten. Dort gibt es allein 200 Millionen WhatsApp-User. Sie richtet sich, so Acton, vor allem an kleinere und mittlere Unternehmen, die mit einer verbesserten Kommunikation ihre Ziele effizienter erreichen wollen.

Name: „WhatsApp for Business“

Noch befindet sich das Programm, das wohl „WhatsApp for Business“ heißen soll, in der Test- und Design-Phase. WhatsApp will mit der neuen Version aber ziemlich sicher neue Einnahme-Quellen anpeilen, etwa durch Verträge mit den Firmen, die die App nutzen werden.

Welche besonderen Features oder Verschlüsselungsmethoden die App haben wird, ist noch nicht bekannt.