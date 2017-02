Watch: Apple patentiert Armband mit Akku

Gerade erst hat Apple Rekordzahlen für die Watch präsentiert – wenn auch ohne konkrete Zahlen.

In jedem Fall scheint klar, dass die Reise der Apple Watch noch längst nicht zu Ende ist, und dass wir in den nächsten Jahren einige Weiterentwicklungen erwarten können.

Dazu wurde jetzt ein Patentantrag bekannt, in dem Apple ein Armband beschreibt, das die Uhr induktiv auflädt – also so ähnlich, wie es bereits jetzt bei der Ladestation der Watch passiert, nur eben mit Band.

So ein Akku-Armband haben ja schon mehrere Dritthersteller angekündigt, doch womöglich will Apple dieses Geschäft selbst machen. Das Patent läuft unter dem Motto „Ladevorrichtung für ein tragbares elektronisches Gerät“.

Sensoren werden nicht blockiert

Diese Ladevorrichtung könnte entweder direkt ins Armband integriert sein, oder sie lässt sich ans Armband klemmen. So könnt Ihr, wenn der Strom zur Neige geht, die Uhr weiterhin tragen – und über einen kleinen Clip mit frischem Strom versorgen. Im Vergleich zu bisher kursierenden Lösungen, die an den Diagnoseport der Watch andocken wollen, wäre induktives Laden eine Neuheit. Das Lademodul würde an die Unterseite der Uhr passen und soll transparent sein, um die dortigen Sensoren nicht zu blockieren. Außerdem wäre es so geschaltet, dass beim Laden keine Wärme entsteht, die dem Träger der Uhr unangenehm ist.

Kleinerer Lightning-Standard?

Der Akku wiederum ließe sich über externen Anschluss laden. Apple nennt hier mehrere Lösungen, darunter auch einen Lighting-Anschluss, der kleiner ist als der bisher bekannte Standard. Plant Apple eine Art „Mini-Lightning“? Oder gehört auch hier USB-C die Zukunft?

(Via AppleInsider)