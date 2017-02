VR-Brillen ein Flop? Facebook schließt Demo-Stände von Oculus

Werden VR-Brille doch kein Erfolg? Facebook schließt aktuell 200 Oculus Demo-Stände.

Die VR-Brille begeistert offenbar nicht so viele Kunden wie ursprünglich erhofft. Angestellte des US-Retailers Best Buy berichten, dass sich an vielen Tagen nicht ein einziger Kunde für eine Demo mit der Virtual-Reality-Brille interessiert hatte.

Apple und Google auch mit VR-Ambitionen

Auf eine Nachfrage antwortet Oculus, dass man „saisonale Änderungen“ vornehme. Interessenten hätten weiterhin die Möglichkeit, die Brille in vielen Best-Buy-Stores in den USA und Kanada auszuprobieren. An dem Konzept der Demo-Vorstellungen möchte die Firma angeblich weiterhin festhalten, wie BusinessInsider berichtet.

Fakt bleibt aber: 200 von 500 Oculus-Demo-Ständen wurden dichtgemacht. Und das obwohl auch andere Firmen an ähnlichen Brillen-Projekten arbeiten sollen, darunter gerüchteweise auch Apple. Die Google Daydream (hier für 94 Euro) ist bereits erhältlich, wir hatten Euch das Gadget bereits hier vorgestellt.

Zu ambitionierte Preise für die Oculus?

Vielleicht sind auch nur die Preise für die Oculus zu ambitioniert. Facebook verlangt 600 Dollar (hierzulande 599 Euro) für die Oculus und 200 Dollar extra für die Touch-Controller. Facebook hatte Oculus 2014 für zwei Milliarden Dollar übernommen. Bei einem Payout wurde später eine weitere Milliarde an die Oculus-Gründer fällig.