Video: AirPods unter dem Röntgen-Gerät

Ein neues Video zeigt, wie die AirPods unter Röntgen-Strahlen aussehen.

Wer schon immer wissen wollte, wie Apples kabellose Kopfhörer von innen aussehen, aber seine nicht zerstören möchte, sollte sich den Kurzfilm nicht entgehen lassen.

Video: AirPods in Röntgen-Gerät

In knapp über sechs Minuten seht Ihr darin unter anderem viele 360-Grad-Röntgen-Bilder der AirPods. Dazu sprechen Experten darüber, was genau welche Farben bedeuten und was dahinter steht.

So werden alle Bausteine der AirPods sichtbar, von der Batterie über den Sound-Chip bis hin zu den Lautsprechern. Den kompletten Teardown, ebenfalls mit einigen Röntgen-Bildern, findet Ihr hier bei iFixit.