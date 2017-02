Verbaut Apple trotz Klage die neuen schnellen Qualcomm Chips?

Qualcomm hat mit dem Snapdragon X20 ein neues und schnelles LTE-Modem vorgestellt.

Theoretisch erreicht das Modem Download-Geschwindigkeiten von bis zu 1,2 Gigabit pro Sekunde und ist damit 20 Prozent schneller als der Vorgänger X16. Die Upload-Geschwindigkeit beträgt 150 Megabit pro Sekunde.

Qualcomm verspricht außerdem eine hohe Gesprächsqualität bei Telefonaten. Der X20 soll in der ersten Jahreshälfte 2018 erscheinen und könnte somit im Nachfolger des iPhone 8 zum Einsatz kommen – für den Fall, dass Apple weiterhin mit Qualcomm zusammenarbeiten möchte.

Apple und Qualcomm aktuell im Rechtsstreit

Apple fordert in einem aktuellen Rechtsstreit nämlich 1 Milliarde Dollar von Qualcomm. Dabei handelt es sich um Zahlungen aus einer geheimen Vereinbarung, die Qualcomm mit Apple getroffen hatte. Apple bekam nämlich laut appleinsider von 2011 bis 2016 großzügigen Rabatt, weil keine Funkchips anderer Hersteller im iPhone verbaut wurden.

Doch Qualcomm will die vereinbarte Summe nun nicht zahlen, weil Apple mit den südkoreanischen Behörden kooperierte, die Qualcomm aufgrund seiner Geschäftspraktiken auf 855 Millionen Dollar Schadensersatz verklagten. Der Chiphersteller verlangt nämlich in den Augen der Behörden zu viel Geld für die Verwendung seiner Patentlizenzen.

In der Tat zahlt Apple laut eigenen Aussagen fünf Mal so viel wie für die Patente anderer Mobilfunk-Firmen. Apples Klage hat Qualcomm bereits zurückgewiesen. Wir werden sehen, wie sich dieser Rechtsstreit weiterentwickelt und ob Apple am Ende wirklich auf die Chips der Firma aus San Diego verzichten will – oder die Angelegenheit anderweitig klärt.