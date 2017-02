Passwort-Herausgabe? Bürgerrechtler kritisieren neue US-Pläne

Ein neuer Vorstoß in Bezug auf Passwörter bringt der US-Regierung erneut Kritik ein.

50 Menschen- und Bürgerrechtsgruppen und weitere Personen sagen „Nein“ zum Vorschlag, Passwörter von Einwanderern zu verlangen.

Der Heimatschutzminister John F. Kelly kam auf die Idee, die Passwörter für Geräte und Online-Dienste von Einreisenden, die keinen amerikanischen Pass haben, abzufragen. Dagegen machen sich jetzt viele Trump-Gegner in den USA stark.

Insgesamt 50 Institutionen wehren sich. Darunter zahlreiche namnhafte Menschen- und Bürgerrechtsgruppen, Handelsorganisationen, Juristen und Technik- und Sicherheitsexperten. Sie alle richten sich in einem offenen Brief gegen die Pläne der US-Regierung und plädieren für die Rechte des Einzelnen.

Offener Brief gegen Passwort-Abgabe von Immigranten

Die Passwortangabe richte sich gegen die Grund- und Privat-Rechte der Menschen, so die Initiatoren des Entwurfs. Sie wäre unverhältnismäßig und würde die Sicherheit im Land nicht erhöhen. Vielmehr könne, so die Unterzeichner, ein ähnliches Unterfangen auch von anderen Ländern eingeführt werden und so auch die Rechte der Amerikaner untergraben.