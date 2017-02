Über Speaker von Sonos jetzt auch Podcasts hören

Die Speaker von Sonos (hier ansehen) sind eine feine Sache, das Abspielen von Podcasts ist aber gar nicht so leicht.

Auf GitHub steht jetzt ein Workaround bereit, mit dem Podcasts auch über ein Sonos-Soundsystem angehört werden können. Das Ganze funktioniert allerdings nur über einen inoffiziellen Weg.

Vielleicht bindet Sonos diese Unterstützung bald selbst ins System ein, wie wir es auch mit Apple Music erlebt haben. Bis dahin könnt Ihr es mithilfe der Anleitung selbst probieren.

Podcasts über Umweg auch auf Sonos anhören

Dafür benötigt Ihr die iOS-App Overcast und die Software Heroku. In Heroku müsst Ihr dann die lokale IP-Adresse Eures Sonos-Speakers eingeben. Die IP findet Ihr in der Sonos-App. Hat man diese registriert, so ist es möglich, Overcast als Musik-Service hinzuzufügen, wie Caschy entdeckte.

Wir leiten die Bastler unter Euch Euch an dieser Stelle an die Experten von GitHub weiter. Die komplette Beschreibung und Vorgehensweise findet Ihr hier.