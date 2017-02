Trauriger Abschied von Apple: „Mehr im Gericht als am Zeichentisch“

Nach drei Abgängen in Cupertino gibt es jetzt noch Details zu einem weiteren Wechsel.

Über die neuen Jobs von Chris Lattner, Daniel Gross und Matt Casebolt – iTopnews.de berichtete – ist gerade schon ein wenig Gras gewachsen, die Aussagen eines weiteren Designers machen aber nachdenklich.

Auch Bas Ording, ein wichtiger Bestandteil des Designer-Teams für macOS und iOS, arbeitet inzwischen nicht mehr in Cupertino. Nicht, weil es ihm bei Apple nicht mehr zusagt. Im Gegenteil.

Aber seine Demission wirft ein bezeichnendes Licht auf die ständigen Patentstreitigkeiten vor Gericht, die nur von der Arbeit bzw. von der Weiterentwicklung ablenken und so allen beteiligten Firmen Schaden zufügen. Als Grund für seinen Abgang gibt Ording an, er habe zu häufig wegen Patentstreitigkeiten vor Gericht erscheinen müssen.

Laut eigenen Angaben verbrachte er mehr Zeit im Gerichtssaal als am Zeichentisch, wie er OSnews fast ein Jahr nach seinem Abgang jetzt anvertraute:

„Because my name is listed on patents, I increasingly had to appear in court cases versus HTC and Samsung. That started to annoy me. I spent more time in court than designing. Aside from that, I missed the interaction with Steve Jobs. We discussed matters every fourteen days.“