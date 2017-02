Tool zum Entschlüsseln von iPhone von Hacker ins Netz gestellt

Ein Hacker hat die Sicherheitssysteme der israelischen Firma Cellebrite geknackt.

Wir hatten gestern bereits berichtet: Bei der Aktion wurden sicherheitsrelevante Daten kopiert bzw. gestohlen. Der Hacker hat inzwischen einen Teil dieser Informationen ins Internet gestellt. Darunter eben auch die Software, die Cellebrite im vergangenen Jahr genutzt hatte, um für das FBI ein Terroristen-iPhone zu knacken.

Dabei ging es wie mehrfach berichtet um das iPhone 5c des Terroristen von San Bernadino. Das FBI hatte das iPhone 5c mit hauseigenen Methoden nicht entsperren können, suchte daraufhin externe Hilfe und fand sie in dem Unternehmen Cellebrite.

Tim Cook hatte recht

Dass die Sicherheitsfirma Cellebrite jetzt selber das Opfer eines Hackers wurde, ist tragisch, Zeit aber auch die gesamte Situation. Einerseits lässt sich die Technik, die Cellebrite zum Entsperren des Terroristen-iPhones anwendete, heute nicht mehr auf die aktuellen Modelle mit Touch-ID-Sensorik anwenden. Andererseits zeigt sich, dass Tim Cook rtcht hatte, als er die FBI-Maßnahmen scharf kritisierte: Entwickeln Sicherheitsbehörden ein eigenes Entschlüsselungstool, sind die privaten Daten von Nutzern vor nichts mehr sicher.

Hacker gibt FBI guten Ratschlag

Cook argumentierte, wenn es ein solches Tool gebe, würde es früher oder später den Weg in die Öffentlichkeit finden. Dies ist nun geschehen – aufgrund des Hacks von Cellebrite. Apple ist also generell und jetzt erst recht beizupflichten, wenn sich das Unternehmen Behördenforderungen entzieht, Hintertüren in seine Betriebssysteme einzubauen. Der Hacker selbst gibt denn auch dem FBI einen gutgemeinten Rat, der aber vermutlich bei der Trump-Adminstration auf taube Ohren stoßen wird: