Tim Cook verspricht „aufregende Dinge“ fürs nächste iPad

Während die Verkäufe des iPhone 7/7 Plus Rekordhöhen erklimmen, gehen die iPad-Verkäufe weiter zurück.

13,1 Millionen iPads gingen zwischen Oktober und Dezember 2016 über die Verkaufstheke. Ein Jahr zuvor hatte Apple noch 16,1 Millionen iPad abgesetzt. Im Tablet-Markt geht es generell leicht abwärts, auch andere Hersteller sind betroffen. Die Rückgänge liegen bei bis zu 20 Prozent. Doch Tim Cook will dagegensteuern:

Es werde „aufregende Dinge“ beim nächsten iPad geben. Er sei optimistisch fürs iPad. Die Kundenzufriedenheit gehe durch die Decke, sie liege beim iPad Pro bei 99 Prozent:

„We’ve got some exciting things coming on iPad and I’m optimistic about where things are headed. Customer satisfaction is through the roof. iPad Pro at 99%. So I see a lot of good things and hope for better results.“

Genaue Details zu möglichen Neuerungen nannte Cook noch nicht. Aber auch er weiß: Immer größere iPhones und somit der Verkaufserfolg beim iPhone 7 Plus führt immer mehr Nutzer zu der Überlegung, ob ein neues iPad nicht noch ein weiteres Jahr Zeit hat. Tablets werden schließlich nicht so häufig ausgetauscht wie das iPhone…

iPad Air 2 und iPad mini dominieren aktuell bei der Nutzung

Gerade iPad Air 2 und iPad mini sind in der Apple-Zielgruppe die wohl verherrschenden Geräte. Das iPad Pro überzeugt zwar auf ganzer Linie, hat aber auch seinen Preis. Laut IDC-Studie ist jedes zehnte verkaufte iPad ein iPad Pro.

Richtig sorgen muss sich Apple ums iPad aber nicht. Im US-Markt kommt das iPad auf einen Anteil von 85 Prozenten im Segment über 200 Dollar. Mit „erfreulichen Dingen“ in der nächsten iPad-Generation könnte Apple die iPad-Verkäufe wieder ankurbeln.

Kein neues iPad mini mehr?

Dem Vernehmen nach soll es dabei aber keine neue Generation des iPad mini geben. Zuletzt hieß es immer wieder (spekulativ), das iPad mini 4 werde das letzter seiner Art sein. Abwarten…

Was wünscht Ihr Euch im nächsten iPad? Wer hofft auf ein iPad mini 5 von Euch?