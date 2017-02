Tim Cook: Blitz-Besuch in Frankreich, Ehren-Doktor in Schottland

Eine große Überraschung gab es für die Mitarbeiter des Apples Stores im französischen Marseille.

Überraschend tauchte Apple-CEO Tim Cook in dem im Mai 2016 eröffneten Store auf. Cook führte laut einem Bericht unserer französischen Kollegen von iphon.fr entspannte Gespräche mit den Store-Mitarbeitern, stand für Selfies bereit und gab sogar Autogramme.:

„Delighted to be back in France to meet our talented team in Marseille.“