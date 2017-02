Tim Cook besucht die Berliner Philharmoniker

Bei seiner Berlin-Stippvisite hat Tim Cook nicht nur Entwickler und Modebloggerinnen getroffen.

Den Aufenthalt in der Hauptstadt nutzte der Apple CEO auch, um die Berliner Philharmoniker zu besuchen. Dabei blieb auch Zeit für ein anregendes Gespräch mit Chefidirigent Sir Simon Rattle (Foto). Beim Kollegen Thaddeus Herrmann gibt es mehr Details.

Wer es noch nicht weiß: Die Berliner Philharmoniker können dank der Apple-Geräte sogar in Eurem heimischen Wohnzimmer aufspielen. Möglich macht es das Projekt Digital Concert Hall.

Philharmoniker auf iPhone, iPad, Mac und Apple TV

Dieser virtuelle Konzertsaal in App-Form streamt die besten Konzerte der Philharmoniker in HD auf iPhone, iPad, Mac oder Apple TV. Inklusive exzellentem Ton, so wie es sich natürlich für ein klassisches Konzert gehört.