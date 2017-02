Thema Brexit: Tim Cook trifft britische Premierministerin

Tim Cook hat sich mit der britischen Premierministerin Theresa May getroffen.

In einem Meeting zwischen den beiden sollen heute diverse Dinge besprochen worden sein. Unter anderem auch eine Investition, die Apple in England plant. Um was es dabei genau geht, wurde nicht verraten. Auch über den Brexit hat man sich wohl unterhalten.

Tim Cook bespricht Brexit und mehr

Beide Seiten haben sich laut Berichten über die geschäftlichen Beziehungen ausgetauscht und wie sich die Wirtschft angesichts des Brexits in Zukunft darstellen könnte. Zu den Positionen gab es auch dazu keine näheren Details. Jedoch heißt es in einem Twitter-Statement, dass das Treffen sehr positiv und konstruktiv verlaufen sein soll.

Aktuell weilte Tim Cook, wie mehrfach berichtet, in Europa: unter anderem war er in Marseille, in Berlin und in Glasgow unterwegs.