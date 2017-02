Studie: Rund 0,5 Prozent surfen noch mit dem iPhone 3G

Eine neue Studie zeigt, welche iPhone-Modelle noch zum Surfen benutzt werden.

Das Analyse-Unternehmen DeviceAtlas hat Daten ausgewertet, die User beim Besuchen von Webseiten hinterlassen. So wollte die Firma herausfinden, wie momentan in den Ländern der Welt die Internetnutzung ausfällt – und mit welchen Geräten sie getätigt wird.

Auch in Bezug auf das iPhone brachte die Studie interessante Ergebnisse. So fand sie etwa heraus, dass noch ein paar ältere Geräte regelmäßig zum Surfen benutzt werden: 0,5 Prozent aller Aufrufe wurden in Deutschland noch mit einem iPhone 3G bzw. 3GS getätigt.

iPhone 4(S) mit bis zu 3,5 Prozent Anteil

In Frankreich und Japan hatte auch das iPhone 4 und iPhone 4S einen Anteil von zwei Prozent, in Russland sogar 3,5 Prozent. Dort sind Smartphones mit 4-Zoll Display auch am beliebtesten.

In 14 Ländern ist iOS außerdem mit einem höheren Marktanteil als Android das beliebteste System zum Browsen – insgesamt hat aber die Konkurrenz leicht die Nase vorn, in 42 von 56 untersuchten Ländern.

iOS: Weniger Anteil am gesamten Webtraffic

In vielen Ländern fiel zudem der Anteil von iOS an der Gesamtzahl der Webseiten-Besuche. Auch in Deutschland wurde diese Zahl im Verlauf des letzten Jahres konstant kleiner, wie die abschließende Grafik unten zeigt.