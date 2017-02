Steve Lacy: Neue Platte komplett mit iPhone aufgenommen

Premiere bei Apple Music: Steve Lacy hat sein neues Projekt komplett mit dem iPhone eingespielt.

Das Grammy-nominierte Mitglied der angesagten Band „The Internet“ legt heute sein erstes Soloprojekt exklusiv bei Apple Music vor.

Und dieses wurde von vorne bis hinten mit dem iPhone aufgenommen. Wer braucht heute schon noch ein teures Musikstudio, wenn es Apps wie GarageBand gibt…

Steve Lacy hat die ganze Story hinter seinem iPhone-Musikprojekt auf Beats1 erzählt (hier anhören). Wie Steve die Beats auf dem iPhone erstellt, hört Ihr hier. Und die Verwendung von GarageBand erklärt er an dieser Stelle.

“Ich habe angefangen, Beats auf meinem iPhone zu kreieren, weil ich keine Lust mehr auf Argumente hatte wie: „Ich kann das gerade nicht machen, also mache ich es gar nicht“. Deshalb bin ich zu dieser Gitarren-Center-Convention gefahren und habe mir ein Teil namens iRig gekauft. Das hat zunächst nur 20 Dollar gekostet und ich habe es zunächst nur gekauft, um meine Gitarre ans iPhone anzuschliessen und zu schauen, welche Apps coole Gitarreneffekte haben. Dann habe ich aber auch diese Akai MPC App gekauft – und das war dann der Punkt, ab dem ich Drumsequenzen und all meine Samples nur noch mit dem iPhone gemacht habe. In der Folge habe ich dann etwas mehr Geld verdient, mir ein Laptop gekauft und dann vieles mit dem gemacht. Aber ich bin immer wieder zur bewährten alten Methode zurück – wenn Sie verstehen was ich meine. Es war so schön roh, mit Kanten und hat sich wie meine wirkliche Heimat angefühlt.“

Wir haben uns das Beats1-Gespräch angehört. Und wesentliche Teile auf Deutsch übersetzt.

Auszüge aus dem Beats1-Interview von Matt Wilkison mit Steve Lacy

Matt Wilkinson: Sie werden in Kürze neue Musik via Beats 1 in über 100 Ländern veröffentlichen. Wir haben damit einen Weltrekord von Steve Lacy, das ist das erste Mal, das es irgendwo gespielt werden wird. Ich bin total stolz, dabei mitzuhelfen, es groß zu machen und der Welt zu zeigen – wie fühlen Sie sich gerade?

Steve Lacy: Auf eine Weise etwas betäubt – ich bin auch ziemlich nervös, ehrlich gesagt. Aber zugleich auch aufgeregt. Es ist meine erste Sammlung an Musik, die ich veröffentliche und bin daher sehr gespannt, wie die Welt darauf reagieren wird.

Steve Lacy über die Aufnahmen mit seinem iPhone

Steve Lacy: Ich wollte in einer Studioumgebung sein, aber, naja, ich habe es trotzdem auf meinem Handy aufgenommen.

Matt Wilkinson: Alles auf Ihrem Handy?

Steve Lacy: Ja, mein Manager hat Studiozeit gekauft, damit ich auf meinem Handy aufnehmen kann. Ja, naja, ich weiß nicht, ich mag den Klang den es liefert – naja es ist einfach mein Sound.

Matt Wilkison: Welche Apps hast du dazu benutzt?

Steve Lacy: GarageBand. Die ganze Zeit GarageBand. Ich habe ein paar der Drums in Ableton gemacht, aber alles andere – Bass, Gitarre, Vocals – in GarageBand.

Matt Wilkinson: Theoretisch könnten Sie also nach China oder Korea auf Tour gehen und dann im Hotelzimmer sagen: Ich habe gerade eine Idee – dann mache ich sie?

Steve Lacy: Ja, einmal habe ich in Australien aufgenommen, einfach diese Hook und ich war auf Tour quasi in meinem Zimmer. Ich glaube, es war Track 1, ja der erste Track, dessen Hook hab ich in Melbourne aufgenommen. Der Grund war irgendwie, eine Message an die Kids zu liefern, man braucht nicht bestimmtes Equipment, um etwas zu machen. Weil, wissen Sie, man hat irgendwie – naja ich glaube es gibt viele Kids, oder auch Menschen allgemein, die denken „ich kann etwas nicht machen, weil ich das und das nicht habe. Wissen Sie was ich sage? Wenn Du ein iPhone hast, arbeite mit dem was du hast. Weil wenn Du eine Idee hast, wird es dich verstehen.“

