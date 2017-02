Später-Lesen-Dienst Pocket von Mozilla übernommen

Den Später-Lesen-Dienst Pocket nutzen sehr viele Leute zum Abspeichern interessanter Meldungen.

Was nicht sofort gelesen werden muss, kann in Pocket versammelt werden. Die praktische App firmiert ab sofort nun aber unter neuem Dach: Mozilla, bekannt für den Firefox-Browser, hat den Dienst, der früher „Read it later“ hieß, gekauft.

Ganz so überraschend kommt der Zukauf nicht: Eine strategische Partnerschaft pflegen beide Unternehmen schließlich schon länger, Pocket wurde auch in Firefox implementiert. Jetzt ist Pocket eine hundertprozentige Tochter von Mozilla und wird somit Open Source.

Neue Features in Planung

In Aussicht gestellt werden im Pocket-Blog neue Features und Verbesserungen. Von einer Schließung ist nicht die Rede. Auch Konkurrent Instapaper hat schließlich von einer Übernahme durch Betworks/Digg profitiert – iTopnews.de berichtet im April 2013. Gut für die Instapaper-Kunden: Danach wurde alles kostenlos. Bei Pocket existieren die In-App-Premium-Käufe vorerst weiter – noch.

Pocket Nachrichten universal (2597) 82 MB Gratis