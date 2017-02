„Soul Mate“ und „Creek“: Neue Werbespots fürs iPhone 7 Plus

Apple hat gerade neue Werbespots für das iPhone 7 Plus veröffentlicht.

Im Mittelpunkt der Clips steht der Portrait-Modus, der nur im 7 Plus verfügbar ist. Die Werbefilme tragen die Titel „Soul Mate“ und „Creek“. Die Hauptrollen übernehmen ein Hund und ein Kind.

Beide sitzen in der Regel nie still, umso herausfordernder sind die Aufnahmen, die zu einem Tiefenschärfen-Effekt führen, beim Hund im Wald und beim Kind im Fluss. Oder wie Apple es in den englischsprachigen 15-Sekunden-Videos nennt: „Fine Art“, hohe Kunst.