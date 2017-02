Snapchat Spectacles jetzt online erhältlich, Start in USA

Die Kamera-Brille Snapchat Spectacles kennen iTopnews-Leser aus unseren News.

Bisher gab es die Google-Glass ähnliche Brille nicht direkt bei Snapchat, sondern nur an speziellen Verkaufsautomaten. Der erste Automat wurde nahe der Snapchat-Zentrale aufgestellt.

120 Euro, drei Farben

Ab sofort ist die Spectacles auch online erhältlich. Der Preis liegt bei umgerechnet rund 120 Euro (129,99 Dollar). Geliefert wird zum Start leider nur innerhalb der USA.

Snapchat Spectacles online verfügbar

Per Bluetooth wird die Spectacles dann mit dem Smartphone verbunden. So lassen sich aufgenommene Videos übertragen. Ein Button auf der Brille startet die Aufnahme. Das geht schneller, als jedes Mal extra das iPhone hervorzuholen.

Die Lieferzeit gibt Snapchat mit „zwei bis vier Wochen“ an. Solltet Ihr in Kürze in den USA Urlaub machen, könnt Ihr Euch die Brille natürlich direkt ins Hotel liefern lassen. Alternativ lässt sich natürlich ein Freund oder eine Freundin in den USA beauftragen: Er/Sie bestellt und sendet Euch das Paket aus den USA nach Deutschland.