Siri antwortet passend auf LEGO Batman Fragen

Im neuen Easter Egg spielt Siri die Rolle des „Computer“ aus dem neuen LEGO Batman Film.

Apple hat es wieder getan: Bereits häufiger konnten wir beobachten, dass Siri bei Filmen oder aktuellen Ereignissen spezielle Antworten parat hatte. Jetzt ist dies auch beim neuen Film The LEGO Batman Movie der Fall.

Im Film spricht Batman mit seinem virtuellen Assistenten über den Ausruf „Hey Computer“, anschließend spricht eine Art Siri. Jetzt antwortet auch die echte Siri auf die Worte „Hey Computer“ mit lustigen Antworten, passend zum Film.

Typische Reaktionen sind etwa „How can I help you, Lego Batman?“ oder „Hallo Sir, Alfred is on the 17th floor, caulking the tiles in the second bathroom of the fifth master bedroom.“

LEGO Batman Antworten nur in englischer Sprache

Nutzt Ihr den Befehl „Hey Siri“ müsst Ihr Siri weiterhin aktivieren, um anschließend „Hey Computer“ sagen zu können. Die zum Film passenden Antworten bekommt Ihr aber nur, wenn Ihr Siri auf Englisch umstellt. Geht dabei so vor: