Samsung: de-facto Chef wird jetzt angeklagt

Der Quasi-Chef von Samsung, Konzern-Erbe Lee Jae-Yong, wird jetzt offiziell angeklagt.

Dabei geht es um den Vorwurf der Bestechung, Unterschlagung, Falschaussage und Verschleierung. Außerdem werden vier weitere Samsung-Manager und der Enkel des Firmengründers auf der Anklagebank sitzen.

Am 17. Februar war bereits die Verhaftung des Konzernchefs erfolgt – iTopnews.de berichtete. Bei der Anklage geht es in erster Linie darum, dass der Staat Südkorea Verstrickungen zwischen der Politik und Samsung aufklären will.

Laut Anwälten hatte Samsung keinerlei Vorteile

Im Zentrum der Ermittlungen steht die wegen Korruption entmachtete ehemalige Staatspräsidentin Park Geun-hye. Der de-facto-Chef von Samsung soll für politische Vorteile rund 36 Millionen US-Dollar an ihre Regierung gezahlt haben.

Die Anwälte des Samsung-Chefs haben deartige Zahlungen nicht dementiert. Sie sprechen allerdings davon, dass es gar nicht um Bestechungen oder Zusatzleistungen gegangen sei. Samsung habe keine Vorteile aus den Zahlungen erhalten.