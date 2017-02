Sammelklage behauptet: Apple zwang User von iOS 6 auf iOS 7

Eine neue Sammelklage unterstellt Apple unlautere Methoden bei der Einführung von iOS 7.

Die in Kalifornien eingereichte Klage basiert auf internen Mails, die den Klägern angeblich vorliegen. Eines der angeblichen Zitate aus dem Kreis von Apple-Mitarbeitern:

„We broke iOS 6, and the only way to get FaceTime working again is to upgrade to iOS 7.“