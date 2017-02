Report: „iPhone 8 kostet nördlich von 1000 Dollar“

Das iPhone 8 dürfte im Herbst kommen – vermutlich mit einem radikal neuen Design.

OLED-Display, Glas, randloses Design, im Screen versenkter Homescreen – alles ist möglich. Aber was bedeutet das für den Verkaufspreis?

Das Portal Fast Company will mit Personen gesprochen haben, die Wissen zu Apples Preisplänen haben. Erkenntnis: Das iPhone 8 könne „nördlich von 1000 Dollar“ kosten.

Wird das nächste iPhone wirklich noch einmal teurer als die aktuellen Premium-Modelle? Aktuell verlangt Apple für das teuerste Modell, ein iPhone 7 Plus mit 256 GB, in Deutschland 1119 Euro.

Fast Company will außerdem bestätigt kommen haben, dass das neue Design wirklich „neu“ ist:

„Something like a smooth black monolith, with few visual interruptions to its sleek design.“

Am neuartigen Home Button, so der Bericht, arbeite Apple noch. Man wolle versuchen, die Technik bis zum Marktstart des iPhone 8 verfügbar zu machen“. Mit der Firma Lumentum arbeitet Apple angeblich auch an einer 3D-Sensortechnik. Genauere Einsatzoptionen nennt der spekulative Report aber nicht. Möglicherweise handelt es sich dabei um die Gesichtserkennung, die 3D Touch ersetzen könnte.

Produktionsstart im Mai, Erstverkauf im September?

Im Herbst wissen wir mehr. Wie gestern berichtet, könnte die Produktion der ersten Geräte ja womöglich früher als erwartet starten – gemunkelt wird ein Produktionsbeginn im Mai. Der September als Erstverkaufs-Monat bleibt aber dennoch wahrscheinlich.

So viele Neuerungen für iPhone im Gespräch: Wieviel würdet Ihr für ein radikal neues iPhone 8 maximal ausgeben wollen? Zahlt Ihr für ein solches Gerät gern „nördlich von 1000 Dollar“?