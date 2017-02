QLIPP PLUS: Der erste App-basierte Tennis-Sensor der Welt

Der QLIPP PLUS ist ein digitaler Tennis-Sensor mit zugehöriger App.

Das Wichtigste für ein erfolgreiches Tennisspiel ist neben viel Kondition ein effektiver, kraftvoller Schlag. Mit dem neuen Sport-Gadget QLIPP PLUS kann jeder Spieler nun seine Performance verfolgen. Und das Beste daran: Das Gerät fungiert zugleich als Dämpfer und kann an jedem Tennisschläger befestigt werden.

Dank der patentierten „Twist and Lock“-Technik kann der QLIPP PLUS an jedem Tennisschläger angebracht werden kann. Anschließend wird er via Bluetooth mit einem iPhone, iPad oder iPod touch mit iOS 8.0 oder höher gekoppelt.

Echtzeitanalyse – für Anfänger und Profis

Er misst dann alle Schläge und analysiert zugleich Geschwindigkeit, Spin und Sweet Spot eines jeden Schlags – in Echtzeit. Auch einen Aufschlagsmodus gibt es. Von allen Features profitieren Anfänger genauso wie Profis. Alle Messergebnisse können nach dem Training in der zugehörigen App eingesehen werden.

Über die Smartphone-Kamera können Trainings-Sessions auch aufgezeichnet und nachher in der Videoanalyse unter die Lupe genommen werden. Dies ist auch in Zeitlupe möglich, um Dinge wie Beinarbeit und die allgemeine Haltung besser beurteilen zu können.

App als digitaler Tennislehrer

Die QLIPP App ist auch ein digitaler Tennislehrer. Diagramme und Statistiken zeigen mit der Zeit an, welche Elemente – Bewegungsablauf, Konstanz oder Intensität der Schläge – noch verbessert werden können. Live-Feedback während der Spiele gibt es dafür auch, via Audio.

Alle Informationen und Daten werden mit energiesparender Bluetooth LE-Technik vom Sensor aufs Smartphone oder Tablet übertragen, weshalb der QLIPP PLUS auch 5 Stunden Trainingszeit mit einer Ladung durchhält. Laden lässt sich das kleine Gadget auch ohne vom Schläger entfernt zu werden.

Auch für Apple Watch

Besitzer einer Apple Watch können die QLIPP-App auch über die smarte Uhr steuern. Zudem kann der digitale Trainer dann auch auf mehr Gesundheitsdaten, die die Watch sammelt, zugreifen.

Gerade mal acht Gramm wiegt der hochwertige Dämpfer und Trainingspartner. der 2016 auch zum Gewinner des German Design Awards gekürt wurde. Bis zu 50 Meter Reichweite lassen den Sensor bequem mit am Feldrand gelagerten Geräten arbeiten. Mitgeliefert ist neben dem Gerät und einem Ladekabel auch eine Schutzhülle gegen starke Ballstöße.

Die QLIPP-App gibt es kostenlos im App Store. Der Tennis-Sensor selbst ist für 109 US-Dollar (rund 103 Euro) auf der Webseite von QLIPP bestellbar. Er wird versandkostenfrei verschickt, auch nach Europa.

