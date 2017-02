Pokémon GO mit neuem Event: Ab 20 Uhr rosa in aller Munde

Pokémon GO will User in der kalten Jahreszeit mit einem neuen Event nach draußen locken.

Ab 20 Uhr startet das Valentinstag-Event. Entwickler Niantic verspricht vermehrt rosafarbene Pokémon in der freien Wildbahn.

Chaneira, Pixi, Pummeluff, Knuddeluff, Flegmon und Schlurp erwarten Euch. Pii, Fluffeluff und Kussilla werden zudem bis 15. Februar häufiger aus ihren Eiern schlüpfen.

Weitere Event-Vorteile: Das Buddy-Pokémon findet doppelt so viele Bonbons bei gleicher Wegstrecke. 50 Prozent mehr Bonbons werden ausgelobt, wenn Ihr ein Pokémon fangt, ausbrütet oder verschickt. Lockmodule bleiben bis zum Event sechs Stunden statt 30 Minuten aktiv.

Na, wer von Euch spielt Pokémon GO noch bzw. jetzt wieder?