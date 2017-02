Pokémon GO erhält 80 neue Monster, PvP-Kämpfe und Tausch-Funktion

Pokémon GO wird in Zukunft PvP-Kämpfe und eine Tausch-Funktion erhalten.

In einem Interview hat Niantic bestätigt, dass häufig gewünschte Features in Kürze kommen. In Zukunft wolle man den Co-op-Aspekt des Spiels verstärken, heißt es. Die Entwickler wollen Gameplay weiter verbessern und nach und nach für neue Features sorgen.

Tauschen und Kämpfen schon bald möglich

Schon bald sollen die Mechaniken Tausch und PvP-Kampf fertig und bereit zum Rollout sein. Vorerst soll es jedoch nur eine abgespeckte Version davon geben. Diese soll im Laufe der Zeit dann erweitert und mit mehr Features ausgestattet werden. Das gesamte Interview findet Ihr hier bei Vice.

Eine weitere spannende Neuerung: Auf der Facebook-Seite kündigt man an, noch diese Woche 80 neue Pokémon der zweiten Generation bereitstellen zu wollen. Sie stammen aus „Pokémon Gold“ und „Pokémon Silber“. Dazu werden neue Avatare und viele Kleidungsstücke für die Avatare erwartet.