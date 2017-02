Patient Jawbone ab ins Krankenhaus

Der Fitnesstracker-Hersteller Jawbone wird in Zukunft sein Geschäftsmodell komplett ummodeln.

Künftig will das Unternehmen nur noch Produkte für Krankenhäuser herstellen. Der Grund: Jawbone sind aufgrund der großen Konkurrenz im Markt der Fitnesstracker Umsätze weggebrochen.

Nachdem die Jawbone-Gemeinde nicht genügend Gadgets gekauft hat, sind die Finanzen offenbar knapp geworden und man hat sich nach einem neuen Geschäftsfeld umgesehen.

Jawbone sucht sich neue Kunden

Aktuell versucht die Firma, mit ihrem frischen Konzept Investoren an Land ziehen zu können. Statt Produkte direkt an Endkunden zu verkaufen, wollen die Verantwortlichen daher in Zukunft Krankenhäuser als Abnehmer für medizinische Gesundheitsprodukte gewinnen, wie TechCrunch berichtet.

Falls Ihr noch das eine oder andere Fitnesstracker-Schnäppchen machen wollt – aktuell werden Produkte von Jawbone teils mit deutlichem Rabatt abverkauft: