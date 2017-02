App des Tages: OK Golf im Video

Eine Neuerscheinung aus dem App Store haben wir heute zur App des Tages gekürt: OK Golf.

Pixelige Golfbahnen führen Euch samt Golfschläger um die ganze Welt. OK Golf simuliert mit liebevoller Grafik vier weitläufige Parcours rund um den Globus. Gesteuert wird ganz einfach über einen Tap für die Schlagkraft und entsprechendes Wischen über den Screen.

Mittels Rein- und Rauszoomen legt Ihr Euch den Parcours so zurecht, dass Ihr den Schlag perfekt ausführen könnt.

Ohne viel Drumherum kann sich hier allein aufs Schlagen und Putten konzentriert werden. Ein Spiel, für das einiges an Ruhe benötigt wird – das aber auch helfen dürfte, zur Ruhe zu kommen.

Ein Multiplayer und eine Highscore-Liste fehlen leider. Daher eignet sich OK Golf in erster Linie, um zwischendurch (auf dem Sofa, im Bus) in der schön animierten Landschaft ein paar Schläge zu wagen.

