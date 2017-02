Nur kurze Zeit: 15 Prozent auf Produkte von Apple

Nur heute bis Donnerstag läuft eine Aktion, bei der Ihr 15 Prozent auf Produkte von Apple erhaltet.

Voraussetzung für die Teilnahme an der Aktion ist eine eBay-Plus-Mitgliedschaft. Mitglieder erhalten einen 15-Prozent-Rabattgutschein – der Code lautet PLUS2017 – und können dafür eBay-Plus-Produkte kaufen. Der Maximalrabatt liegt bei 100 Euro.

So hat unser Tippgeber, iTopnews-Leser Jens, eben gerade bei der Apple Watch zugeschlagen, die es im Cyberport-Shop von eBay zu kaufen gibt.

Übrigens: eBay Plus bietet kostenlosen Premium-Versand und Rückversand sowie den eBay-Premium-Kundenservice. Das Beste: eBay Plus lässt sich 30 Tage kostenlos testen. Nach der Testphase kündigt Ihr oder bleibt für 19,90 Euro pro Jahr an Bord.

Wer nur auf ein Apple-Schnäppchen aus ist, macht den kostenlosen eBay-Plus-30-Tage-Test und kündigt rechtzeitig. Bezahlt wird bei der 15-Prozent-Aktion mit PayPal.

PS: Natürlich könnt Ihr Euch den 15-Prozent-Rabatt auch für andere eBay-Plus-Produkte holen, sofern Ihr aktuell gut mit Apple-Geräten und Zubehör versorgt seid.