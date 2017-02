Nur bis morgen früh: Media Markt reduziert vieles von JBL

Gerade eben ist die Tiefpreisspätschicht bei Media Markt gestartet – mit guten Angeboten.

Neben den heutigen Deals bei Cyberport, Anker, Aukey (Übersicht hier) könnt Ihr auch noch einen Blick rüber zu Media Markt riskieren.

Diverse Produkte von JBL sind reduziert – bis morgen früh, 9 Uhr (Freitag): Dazu gehören unter anderem der bekannte und beliebte Speaker JBL Charge 3. Der 20-Stunden-Akku und der integrierte USB-Port sind große Pluspunkte. Ihr zahlt nur 115 Euro. Amazon verlangt 135 Euro im Vergleich.

Auch erwähnenswert: der Flip 3, den Ihr für 66 Euro bei Media Markt bekommt. Amazon bittet Euch hier mit knapp 83 Euro zur Kasse. Weiterhin findet Ihr in der Tiefpreisspätschicht den Go, den Everest in mehreren Varianten und Kopfhörer der Serie Reflect Mini (danke Katja).