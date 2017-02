Nintendo Switch wieder bestellbar: Diese 36 Spiele sind bisher bestätigt

Am 3. März erscheint auch bei uns in Deutschland die neue Switch-Konsole von Nintendo.

Während Amazon die Switch für „nicht verfügbar“ erklärt, sind hier auf eBay Bestellungen jetzt möglich (Auslieferung ab 5. März).

Wir bei iTopnews stehen dem Hybrid-Konzept aus Wohnzimmer- und Mobilkonsole durchaus skeptisch gegenüber. Denn wir glauben nicht, dass außer Hardcore-Fans von Nintendo tatsächlich viele Millionen Menschen Lust darauf haben, neben ihrem Smartphone ein weiteres Gerät dabei zu haben, nur um dann Mario oder Zelda zu zocken. Zumal das Gerät aus mehreren Teilen zusammengepuzzelt werden muss, was keinen sehr nutzerfreundlichen Eindruck macht.

Auch die schwache Grafikleistung gegenüber PlayStation 4 und Xbox One lässt uns am Erfolg zweifeln. Und wie gut sich das Mobilteil der Switch heute – und erst recht in drei, vier Jahren – im Vergleich zu einem aktuellen iPhone schlägt, sei dahingestellt. Von den enorm hohen Spielepreisen – das neue Zelda „Breath of the Wild“ kostet 65 Euro – ganz zu schweigen. Aber wir lassen uns gern überraschen. Und vielleicht sind die Spiele ja tatsächlich so überragend, dass sich ein Kauf lohnt. PocketGamer hat jetzt jedenfalls die 36 Switch-Spiele zusammengetragen, die bisher bestätigt sind.

3. März 2017



The Legend of Zelda: Breath of the Wild

1-2-Switch

Super Bomberman R

Just Dance 2017

Skylanders Imaginators

I Am Setsuna

März 2017

Has Been Heroes

Snipperclips – Cut it out Together!

Shovel Knight: Specter of Torment

28. April 2017

Mario Kart 8 Deluxe

Frühjahr 2017

LEGO City Undercover

Sonic Mania

Arms

Rime

Sommer 2017

Splatoon 2

September 2017

NBA 2K18

Herbst 2017

The Elder Scrolls V: Skyrim

Ende 2017 (Weihnachtsgeschäft)

Super Mario Odyssey

2017 (Termin noch unklar)

Project Sonic

Shovel Knight: Treasure Trove

Termin noch offen