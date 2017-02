Neuer Werbespot für iPhone 7 feiert brasilianischen Karneval

Apple feiert in einem neuen Werbespot den brasilianischen Karneval.

Gestern Abend konnten wir Euch schon zwei neue Werbespots zum iPhone 7 Plus zeigen. Weiter geht’s weiter mit einer Hommage an die Sambatänzer/innen, inspiriert von „Shot on iPhone“.

Das Video zeigt 500 Fotos, die mit dem iPhone 7 Plus und dem Portrait-Modus geschossen wurden. Bisher ist es nur im brasilianischen YouTube-Kanal von Apple zu bewundern. Gefeiert wird in Südamerika bis in den März.

Unterlegt ist der Clip mit einem Song von BaianaSystem & Yzalu.

via BlogDoiPhone