Neue Sonderseite von Apple: Geschenke zum Valentinstag

Apple hat aktuell im Online Store eine neue Sonderseite geschaltet: Geschenke zum Valentinstag.

Der Valentinstag rückt immer näher, am 14. Februar ist wieder „Tag der Liebenden“. Und Apple darf darauf hoffen, dass sich viele Eheleute, Freunde, Freundinnen und Partner/innen gegenseitig beschenken. In diesem Jahr hat Apple für seine Sonderseite ein sehr herzliches Design gewählt:

Es wimmelt nur so von roten Herzen und Liebes-Emojis. Unter anderem rückt Apple die Watch, das iPhone 7/7 Plus, das iPad Pro, herzige iMessage-Sticker und Zubehör in der Farbe Sand-Rosa in den Fokus. Auch eine neue Apple-Music-Playlist mit dem Titel „Beziehungsziele“ ist verfügbar.

Ein Besuch der wirklich schön gestalteten Seite lohnt in jedem Fall. Auch wenn Ihr die große Liebe gerade noch nicht gefunden habt…