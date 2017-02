Neue Apple-Seiten für Logic Pro X und GarageBand

Apple hat seine Seiten für Logic Pro X und GarageBand runderneuert.

Dabei geht es um (logischerweise) um Logic Pro X für den Mac, sowie um die iOS-Variante von GarageBand.

Beide Apps hat Apple erst im Januar auf den neuesten Stand gebracht. Und nun sind auch die dazugehörigen Internetseiten wieder up to date. Dort erfahrt Ihr alles, was Ihr über die Programme wissen müsst.

Besonderen Spaß macht dabei die GarageBand-Seite. Sie zeigt mit schicken Animationen und diversen interaktiven Elementen, wie sich Apple im Jahr 2017 eine solche Produktseite vorstellt. Der Unterschied zur bisher unveränderten alten GarageBand-Seite für den Mac ist doch sehr augenfällig. Die neue Gestaltung ist kaum weniger aufwändig als bei den „großen“ Seiten für iPhone, iPad oder Mac. Etwas weniger spektakulär fällt die Logic-Seite aus.

Schrift noch auf dem alten Stand

Kuriose Randnotiz: Ebenfalls im Januar hat Apple ja damit begonnen, seine Website von der alten Schrift „Myriad“ auf den neuen Standardfont „San Francisco“ umzustellen. Allzuweit fortgeschritten ist dieses Projekt aber noch nicht, selbst die beiden neuen Produktseiten sind noch in der alten „Myriad“ gehalten.

