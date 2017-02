Neue Ampel für Menschen, die aufs Smartphone starren

In den Niederlanden wird eine neue Ampelanlage getestet, bei der User nicht mehr vom Smartphone hochschauen müssen.

Menschen, die permanent aufs Smartphone starren, gibt es zur Genüge. Die Gemeinde Bodegraven reagiert auf das erhöhte Sicherheitsrisiko von unachtsamen Smartphone-Nutzern, die leichtsinnig am Straßenverkehr teilnehmen, ohne den Blick vom Bildschirm zu lösen.

Leuchtstreifen im Gehweg verbaut

Kurz vor Ende des Fußweges ist an einer Ampel in Bodegraven ein Leuchtstreifen im Gehweg verbaut, der Rot oder Grün leuchtet und somit die Ampelphasen anzeigt. Auf diese Weise ist es möglich, zu sehen ob gerade Rot oder Grün ist, ohne dabei vom Smartphone hochschauen zu müssen.

Niederländischer Verkehrsverband kritisiert neue Ampelanlage

Bisher ist das neue Lichtsystem nur an einer Ampel in der Gemeinde Bodegraven verbaut. Aufgrund des hohen Interesses könnten ähnliche Ampelanlagen auch in weiteren niederländischen Städten verbaut werden.

Der niederländische Verkehrsverband VVN ist von der Idee überhaupt nicht angetan und kritisiert, dass eine solche Hilfe Bürger eher dazu ermutigt, weiterhin auf ihr Smartphone zu starren, wie die BBC berichtet. Stattdessen sollten sich die Bürger lieber umschauen, ob die Autos tatsächlich bei Rot halten.

Ähnliches System bereits seit April 2016 in Augsburg

Wer jetzt denkt: „Die spinnen die Holländer“, der sollte mal einen Blick nach Augsburg werfen. In der bayrischen Stadt gibt es seit April 2016 ebenfalls Bodenampeln, die Smartphone-Usern den Alltag erleichtern sollen, wir berichteten bereits. Auch die Ampeln in Augsburg sind nur testweise installiert und müssen sich erst bewähren.

Eure Meinung: Ist die Ampel sinnvoll oder sollten Smartphone-User einfacher weniger auf ihren Screen starren?

(Bild: Bodegraven City Council)