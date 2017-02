Neu von Spotify: Climatune zeigt Playlist passend zum Wetter

Die neue Webseite Climatune von Spotify gibt aufs Wetter abgestimmte Musiktipps.

Wiedergabelisten sind eine der Stärken von Spotify. Daher sucht die Firma immer nach neuen Chancen, innovative Zusammenstellungen von Songs zu ermöglichen. Die neueste Initiative in diese Richtung ist das Webseiten-Projekt Climatune, in Kooperation mit AccuWeather entstanden.

Climatune findet Euren aktuellen Standort heraus und prüft die dortige Wetterlage. Anschließend wird Euch eine Playlist mit 30 passenden Songs angezeigt.

Algorithmus analysierte 85 Milliarden Streams

Der Algorithmus soll seit einem Jahr in Planung gewesen sein und wurde mit Wetterdaten von AccuWeather sowie Informationen aus 85 Milliarden Musik-Streams gefüttert. Es wurde also gezielt die Art von Musik herausgefiltert, die bei bestimmten Wetter-Situationen in Regionen auf der ganzen Welt gehört wurde.

Daraus soll mit Climatune nun ein Angebot entstanden sein, dass die Laune bei jedem Wetter verbessern soll, so ein Bericht von TechCrunch. Die Webseite verlinktauch zu allen Abo-Infos von Spotify.