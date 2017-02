Netzteile fürs MacBook Pro: Apple spart sich das Kabel

Gar nicht netz, pardon, gar nicht nett von Apple, wie bei MacBook-Netzteilen gespart wird.

Wenn Ihr Euch ein neues MacBook Pro kauft, werdet Ihr beim Auspacken wahrscheinlich staunen: Da fehlt doch was! Genauer gesagt liegt die so genannte „Wandwarze“ nicht mehr bei – also das Verlängerungskabel, mit dessen Hilfe Ihr das Netzteil nicht mehr direkt in die Wanddose stecken müsst.

Bisher war diese Verlängerung Standardzubehör bei neuen MacBooks. Nun, nach der Umstellung auf USB-C, fehlt sie. Kaufen könnt Ihr sie separat, für satte 25 Euro.

Und Apple spart noch mehr, wie „Mac&i“ aufgefallen ist. Wenn Ihr als Zweitausstattung ein Ersatz-Netzteil für die neuen MacBook Pro kauft, zahlt Ihr 79 Euro (61 Watt für den 13-Zöller) bzw. 89 Euro (87 Watt für den 15-Zöller) – bekommt aber allen Ernstes nur den Powerblock, aber kein USB-C-Kabel (Foto oben) dazu. Offenbar muss Apple sehr dringend an seinen Kunden sparen.

Sprich: Ihr könnt Euer MacBook mit dem Ersatz-Netzteil gar nicht laden, weil das Kabel fehlt. Für ein zwei Meter langes Original-Kabel von Apple zahlt Ihr weitere 25 Euro. Sprich: Für USB-C-Kabel (das einem neuen MacBook nach wie vor beiliegt) und Verlängerung nimmt Apple satte 50 Euro.

Alternative für 6,99 Euro statt 25 Euro

Es geht aber auch deutlich günstiger: Wir bei iTopnews sind superzufrieden mit dem weißen USB-C-Kabel von Aukey, dessen matte Gummierung uns absolut ans Apple-Original erinnert. Es ist ebenfalls zwei Meter lang, und kostet bei Amazon nur 6,99 Euro. Generell gilt: Ihr könnt Apples Netzteil mit jedem USB-C-Ladekabel verbinden, hier gibt es keinen speziellen Apple-Standard.