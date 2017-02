Netflix: Diese Highlights kommen im März

Netflix liefert auch im März neuen Stoff für Film- und Serien-Junkies.

Amazon Prime Video ist im nächsten Monat nicht der einzige Streaming-Anbieter mit vielen Neuheiten. Auch Netflix legt viele neue Serien-Staffeln und einige spannende Filme vor.

Hier alle Filme und Serienstaffel mit Starttermin im Überblick:

Neue Filme

Prom: Die Nacht deines Lebens

ab dem 01.03.2017

Lone Ranger

ab dem 01.03.2017

Pandora

ab dem 17.03.2017

The Discovery

ab dem 31.03.2017

Outside The Box

ab dem 01.03.2017

Deidra and Laney Rob a Train

ab dem 17.03.2017

Gravity

ab dem 20.03.2017

Kokowääh 1 und 2

ab dem 01.03.2017

Burning Sands

ab dem 10.03.2017

Die Hexe und der Zauberer

ab dem 01.03.2017

Tinkerbell und die Legende vom Nimmerbiest

ab dem 07.03.2017

Der Kautions-Cop

ab dem 08.03.2017

The Most Hates Woman in America

ab dem 24.03.2017

Jerry Maguire: Spiel des Lebens

ab dem 31.03.2017

Run All Night

ab dem 16.03.2017

Neue Serien

Julie’s Greenroom

Staffel 1 ab dem 17.03.2017

Slasher

Staffel 1 ab dem 01.03.2017

Ingobernable

Staffel 1 ab dem24.03.2017

How To Get Away With Murder

Staffel 2 ab dem 01.03.2017

Greenleaf

Staffel 1 ab dem 03.03.2017

One More Time

Staffel 1 ab dem 10.03.2017

Love

Staffel 2 ab dem 10.03.2017

Marvel’s Iron First

Staffel 1 ab dem 17.03.2017

Trailer Park Boys

Staffel 1 ab dem 31.03.2017

Bitten

Staffel 3 ab dem 31.03.2017

Samurai Gourmet

Staffel 1 ab dem 17.03.2017

Buddy Thunderstruck

Staffel 1 ab dem10.03.2017

Grace and Frankie

Staffel 3 ab dem 24.03.2017

Bottersnike & Gumbles

Staffel 2 ab dem 24.3.2017

Luther

Staffel 4 ab dem 31.03.2017

Tote Mädchen lügen nicht

Staffel 1 ab dem 31.03.2017

Falling Skies

Staffel 5 ab dem 01.03.2017

Riverdale

Staffel 1, wöchentlich neue Folgen

Shadowhunters: The Mortal Instruments

Staffel 2, wöchentlich neue Folgen