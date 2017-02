Mutter aller Apple Stores wird „eine unglaubliche Location“

Apple baut den legendären Store in New York derzeit auf mehr als doppelte Größe um.

Anfang des Jahres haben bereits Umbau-Arbeiten in dem Flaggschiff-Store an der Fifth Avenue begonnen. Ziel ist es, den zur Verfügung stehenden Raum in der „Mutter aller Apple Stores“ von knapp unter 3000 Quadratmeter auf mehr als 7100 Quadratmeter zu erweitern.

Apple Store in New York wird vergrößert

Apple selbst hat sich zu den Plänen nicht offiziell geäußert. Insider flüstern jedoch, dass eine „unglaubliche Location“ geschaffen werden soll. Kunden sollen von neuen Dienstleistungen und dem größeren Platz deutlich profitieren, wie Bloomberg berichtet. Bis zur Fertigstellung ist der Apple Store temporär in ein freistehendes Ladengeschäft direkt nebenan umgezogen.