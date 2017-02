Mobile World Congress 2017: Das planen die Mitbewerber von Apple

Der Mobile World Congress 2017 startet am Montag in Barcelona (27.2. – 2.3.).

Über 100.000 Besucher zog die bedeutende Messe 2016 an. Immer mehr Firmen stellen neue Geräte oder Software-Neuerungen in Spanien statt auf der im Januar in Las Vegas stattfindenden CES vor.

Apple verzichtet traditionell auf eine Präsenz. Samsung, LG oder Huawei sind dabei – wir haben alle Infos kompakt: