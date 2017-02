Meilenstein in Sicht: 1 Milliarde aktive iPhone-User bis 2019

Bis 2019 soll es eine ganze Milliarde aktive iPhone-User geben.

Apple hat inzwischen schon mehr als eine Milliarde iPhones verkauft. Viele davon sind jedoch nicht (mehr) in aktiver Benutzung bzw. in Besitz derselben Menschen. Aktiv in Nutzung sind etwa 800 Millionen geschätzt.

iPhone bis Ende 2019 mit 1 Milliarde aktiven Nutzern

In zwei Jahren soll aber auch diese Zahl die Marke von einer Milliarde knacken. Ein Grund für diesen kommenden Wachstum sind die erwarteten Verkäufe des iPhone 8.

Bis September 2019 sollen es insgesamt 918 Millionen aktive Geräte sein und ein Jahr darauf dann noch mal etwa 80 Millionen mehr, wie CultOfMac berichtet. Die Schätzungen stammen dabei von Business Insider und UBS.

Beide Quellen sprechen dabei von einem „supercycle“ einem „Super-Verkaufszyklus“ des iPhone 8. Ähnlich wie das iPhone 6 dürfte die kommende Version durch Design-Änderungen und innovative Features im Schnitt mehr Kunden zum Kauf bewegen als das iPhone 6S und das iPhone 7.