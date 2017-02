MacBook Pro 2016: Vereinzelt Probleme mit Tastaturen

Vereinzelt scheint die Tastatur im neuen MacBook Pro 2016 Probleme zu bereiten.

Einige User berichten in Threads des Apple Support Forums über kleine Probleme mit den Tastaturen ihrer neuen MacBook Pro, die im Herbst erschienen sind.

Drei Probleme sind dabei vorherrschend: Helle Klänge beim Anschlagen einzelner Tasten, nicht funktionierende Tasten sowie einige, die sich anders anfühlen als andere.

All diese Beschreibungen treffen nur auf die aktualisierte Version von Apples „Butterfly“-Technik in den neuen MacBooks zu. Die hohen, etwas lauteren Töne tauchen bei vielen auf, wenn der Laptop wärmer als sonst ist – also bei stärkerer Leistung.

Unterschiedliche Modelle sind betroffen

Vor allem scheint das 15“ MacBook Pro von 2016 mit Touch Bar betroffen zu sein. User anderer Versionen, auch mit 13“ Laptops, haben aber auch Probleme.

Konkrete Ursache noch nicht bekannt

Eine konkrete Ursache oder Indizien für eine Verbreitung, die für mehr als Einzelfälle spricht, sind nicht bekannt. Apple hat sich noch nicht zu den Vorfällen geäußert.