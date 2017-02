Luther 2017 und Muslim Pro: Wenn Apps Religionen erklären

Warum es sich 2017 besonders lohnt, Weltreligionen kennenzulernen. Ein Kommentar.

Ein Date ist noch keine Hochzeit. Das gilt für Menschen wie für Bücher. Wer eine Bibel in der Hand hält, der hält damit noch lange nicht das, was in ihr steht, für verteidigungswürdig. Gilt übrigens auch für den Koran, die Tora, Fifty Shades of Grey…

Eigentlich sollte es da doch ein offensichtlicher Grundsatz sein, niemals schlecht über jemanden zu urteilen, nur weil er öffentlich zeigt, womit er sich gerade beschäftigt.

Diskussionen darüber – ja. Schlechte Taten, gerade wenn sie durch die Lektüre kontroverser Texte entstehen, sanktionieren – absolut. Auf allen Seiten.

Aber pauschal diffamieren? Bitte nicht. Es gilt auch hier, wie eigentlich immer, die Faustregel: Erst denken (und womöglich auch lesen), dann handeln.

Uns wird das heute eigentlich so leicht gemacht: Ein Smartphone- oder Tablet-Rücken zeigt keinen Aufdruck über das, was sein Nutzer gerade auf dem Display sieht. Jeder kann alles machen, ohne dass ihm jemand dabei zusieht – mitten in der Öffentlichkeit.

Für sich lesen – nicht für oder gegen andere

Wie angenehm ist es da, erst mal all diese Texte zu lesen – Bibel, Koran, Tora, Bhagavad Gita (für die es leider keine gute App gibt), die kleine Raupe Nimmersatt. Wie leicht, sich privat zu bilden, ohne es ausstellen zu müssen, ohne direkt in die Konfrontation mit anderen zu gehen.

Es gibt viele Apps, die zu einer derartigen Bildung einladen: 2017, dem 500. Jahrestag der Reformation, bietet sich dafür hierzulande die digitalisierte Fassung der Lutherbibel an.

Parallel liefert etwa die kostenlose App Muslim Pro alle Verse des Koran – inklusive liturgischer Einlesung. Nahegelegene Moscheen und Restaurant-Tipps mit Halal-Angebot helfen sogar dabei, Eure Stadt besser kennenzulernen.

Jeden Tag ein Kapitel aus der Bibel, jeden Tag ein Vers aus dem Koran. Ein Ziel, dass ich zwar nicht immer regelmäßig einhalte, mir aber durch diese beiden Apps immer wieder vor Augen geführt wird. Und wenn ich dann lese – dann beide Schriften.

Eindrucksvolle Bilder kennenlernen, verstehen, wie Völker Geschichten erzählen, die verschiedenen Sinne schärfen – alles gratis, alles auf meinem iPhone. Hätte ich mehr Zeit, ich würde auch noch versuchen, Hebräisch zu lernen…

Denn Glaube ist keine Voraussetzung zum Lesen religiöser Texte. Kulturelles Interesse allerdings schon – und zwar gleichermaßen an der eigenen und (scheinbar) fremden. Ich finde: Es ist ziemlich gut möglich, daran zu glauben, egal in welcher Zeit wir leben.